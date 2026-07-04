İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi

[1/13] İstanbul'un bazı ilçelerinde gökgürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Beşiktaş ve çevresinde de sağanak etkili oldu.

[2/13] İstanbul'un bazı ilçelerinde gökgürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Beşiktaş ve çevresinde de sağanak etkili oldu.

[3/13] İstanbul'un bazı ilçelerinde gökgürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Beşiktaş ve çevresinde de sağanak etkili oldu.

[4/13] İstanbul'un bazı ilçelerinde gökgürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Beşiktaş ve çevresinde de sağanak etkili oldu.

[5/13] İstanbul'un bazı ilçelerinde gökgürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Beşiktaş ve çevresinde de sağanak etkili oldu.

[6/13] İstanbul'un bazı ilçelerinde gökgürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Beşiktaş ve çevresinde de sağanak etkili oldu.

[7/13] İstanbul'un bazı ilçelerinde gökgürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Beşiktaş ve çevresinde de sağanak etkili oldu.

[8/13] İstanbul'un bazı ilçelerinde gökgürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Beşiktaş ve çevresinde de sağanak etkili oldu.

[9/13] İstanbul'un bazı bölgelerinde gökgürültülü sağanak etkili oluyor.

[10/13] İstanbul'un bazı bölgelerinde gökgürültülü sağanak etkili oluyor.

[11/13] İstanbul'un bazı bölgelerinde gökgürültülü sağanak etkili oluyor.

[12/13] İstanbul'un bazı bölgelerinde gökgürültülü sağanak etkili oluyor.

[13/13] İstanbul'un bazı bölgelerinde gökgürültülü sağanak etkili oluyor.