İstanbul'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
TEM Otoyolu Başakşehir mevkisi Edirne istikametinde yan yolda seyreden K.Ç. idaresindeki 34 CKR 054 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle yan yolda bir süre aksayan trafik, otomobildeki söndürme çalışmalarının ardından normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.