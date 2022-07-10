İstanbul'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
İstanbul’da kuvvetli sağanak sonrası Haramidere'nin taşması sonucu su baskınına uğrayan çok sayıda ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.
Istanbul
Esenyurt'taki derenin taşmasından sonra Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde selin etkilediği ev ve iş yerlerindeki su tahliye edildi.
- İstanbul'da gök gürültülü sağanak su baskınlarına neden oldu
- İstanbul Valisi Yerlikaya: 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrika su baskınından olumsuz etkilendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AFAD, Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Esenyurt Belediyesi ve Polis Arama Kurtarma ekipleri, tahliyenin ardından iş yerleri ve evlerde temizlik çalışmalarını yürütüyor.
Gece boyunca süren kuvvetli sağanak nedeniyle bodrum katta kalan aileler, su baskınları nedeniyle üst kattaki ailelerin evlerine sığınmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.