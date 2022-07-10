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Kastamonu'da selin izinin silinmesi için Kurban Bayramı'nda da çalışmalar sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde, 27 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar Kurban Bayramı'nda da devam ediyor.

Bilal Kahyaoğlu, Kadir Yıldırım   | 10.07.2022
Kastamonu'da selin izinin silinmesi için Kurban Bayramı'nda da çalışmalar sürüyor Fotoğraf: Ümit Yorulmaz/AA

Kastamonu

Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekipleri, Bozkurt merkezinden geçen Ezine Çayı'nın yatağındaki rusubatı temizlemeye devam ediyor. Her gün erken saatlerde çalışmaya başlayan görevliler, kum ve çakılı kepçelerle kamyonlara doldurarak çay yatağı dışına taşıyor.

Ekipler, ilçeye yapılan ikinci köprüde de çalışmalarını sürdürüyor. Özel İdare ekipleri, zarar gören köy yolları ve köprüleri onarmaya devam ediyor. İlişi köyünden geçen çay yatağı DSİ ekipleri tarafından temizleniyor.

İnebolu ilçesinde de DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle yaklaşık iki haftadır dere yatağını temizlemeye çalışan ekipler, Kurban Bayramı'nın birinci günü verilen aranın ardından ikinci günü yeniden işbaşı yaptı.

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Kastamonu'da selin izinin silinmesi için Kurban Bayramı'nda da çalışmalar sürüyor
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