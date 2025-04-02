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Trabzonsporlu futbolcu Tim Jabol Folcarelli, Papara Park’ta Sipay Bodrum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde sis etkili oluyor.

Fatma Nur Duman, Adem Koç, Ferhat Yasak  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
İstanbul'da sis etkili oluyor Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde, ayrıca Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde ormanlık alanlar ile Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde sis görülüyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde sisin etkili olduğu gözleniyor.

Sisin etkili olduğu bölgelerde yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale gelirken, görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin trafikte kontrollü ilerlemesine neden oluyor.

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