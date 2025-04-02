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Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki, "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semender görüldü.

Ayhan Kayhan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü Fotoğraf: Ayhan Kayhan/AA

Adana

Himmetli İlkokulu bahçesinde, korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan sarı benekli semender görüntülendi.

Semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

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