Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki, "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semender görüldü.
Adana
Himmetli İlkokulu bahçesinde, korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan sarı benekli semender görüntülendi.
Semender, bir süre sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.