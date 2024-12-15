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İstanbul'da seyir halindeki yolcu minibüsü yandı

İstanbul Kartal'da seyir halindeyken yanan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Şükrü Gündüz  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
İstanbul'da seyir halindeki yolcu minibüsü yandı

İstanbul

Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi'nde, Kartal-Velibaba seferini yapan ve içerisinde yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu minibüste yangın çıktı.

Yolcular ve sürücü araçtan inerken, alevler bir süre sonra minibüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Minibüsteki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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