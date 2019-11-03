Başkentte gök bilim merkezinde yangın
Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın ağır hasara yol açtı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle gök bilim merkezinin kulesinde ağır hasar oluştu.
Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.