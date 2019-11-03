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Başkentte gök bilim merkezinde yangın

Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın ağır hasara yol açtı.

Cankut Taşdan,Selma Kasap   | 03.11.2019
Başkentte gök bilim merkezinde yangın Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle gök bilim merkezinin kulesinde ağır hasar oluştu.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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