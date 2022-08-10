Dolar
17.96
Euro
18.38
Altın
1,791.18
ETH/USDT
1,692.00
BTC/USDT
23,054.00
BIST 100
2,798.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ispartakule, Silivri ve Esenyurt'ta bazı yerleri su bastı.

İrem Demir, Abdülkerim Güzel   | 10.08.2022
İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sabaha karşı yağış etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Ispartakule'deki bazı yerlerde su taşkınları yaşandı.

Su basan bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ispartakule'deki Avcılar Belediyesi Fuar ve Sergi Merkezi'ndeki sabit kapalı pazar alanı da sular altında kaldı. Sabah saatlerinde pazar alanına gelen esnaf, tezgahlarını açamadı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları temizledi.

Rögar taşınca sokak sular altında kaldı

Esenyurt Yeşilkent 1953 Sokak'ta şiddetli yağışın etkisiyle tıkanan rögar taştı. Sokak sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Talatpaşa 1036 Sokak'ta da su taşkınlığı yaşandı. Sürücüler yolda ilerlerken zor anlar yaşarken, 1047 Sokak'taki bir oto tamirci de sular altında kaldı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı.

Silivri'de su baskınları

Sağanak nedeniyle Piri Mehmet Paşa Mahallesi Şerif Sokak, rögarların tıkanması üzerine sular altında kaldı. Sokaktaki bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bir otomobil de girdiği su birikintisinden çıkamadı.

Silivri Belediyesi ve İSKİ ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'dan yola çıkan 54 Suriyeli, Hatay ve Kilis'ten ülkelerine uğurlandı
Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak
İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam

Benzer haberler

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İstanbul'da binlerce kaçak elektronik ürün ele geçirildi

İstanbul 'havada' salgını atlattı

İstanbul sanayi ürünleri ihracatında yüzde 44,5 paya ulaştı

İstanbul sanayi ürünleri ihracatında yüzde 44,5 paya ulaştı
Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu
Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti

Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet