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Spor, Futbol

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 30 bin 199 polis görev alacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak.

Emrah Gökmen  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 30 bin 199 polis görev alacak

istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.

Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.


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