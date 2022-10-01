Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,324.90
BTC/USDT
19,333.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor

Düşme sonucu iki kolu, çenesi, başı ve ayağında kırıklar bulunan Ahmet Köseli'nin sol gözünde ise görme kaybı oluştuğu tespit edildi.

Mehmet Ali Derdiyok   | 01.10.2022
Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, incir toplamak için çıktığı ağaca aracıyla değerek düşmesi ve yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünün bulunmasını istedi.

Orhangazi Mahallesi'nde incir toplamak için TEM Otoyolu kenarındaki ağaca tırmanan 41 yaşındaki Ahmet Köseli, bu sırada yoldan geçen bir kamyonetin kasasının bulunduğu ağacı değmesi üzerine dengesini kaybederek düştü.

Kamyonet sürücüsü yoluna devam ederken, yaralanan Köseli, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki kolu, çenesi, başı ve ayağında kırıklar bulunan Köseli'nin sol gözünde ise görme kaybı tespit edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Köseli, AA muhabirine, kazadan 4 gün sonra yoğun bakımda kendine geldiğini anlattı. Sürücünün kendisini yolun ortasında bırakıp gittiğini belirten Köseli, kazaya karışan sürücünün bulunmasını istedi.

Köseli'nin kardeşi Cihan Köseli de kamera görüntülerini izlediklerinde şoförün yol kenarına çok yaklaştığını gördüklerini aktardı. Köseli, kamyonetin kasasının da standartlardan daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kamyonetin geçişi sırasında kasanın ağacın dalına değmesi ve Köseli'nin ağaçtan düşmesi görülüyor. Kamyonetin hemen arkasından gelen hafif ticari aracın sürücüsü ise düştüğünü gördüğü Köseli'ye yardım etmek için duruyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Zorlu eğitimin ardından su altında arama kurtarma yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönem Meclisimiz Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturacak
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor

Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor

Bulgaristan’da Su-25 savaş uçağı düştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet