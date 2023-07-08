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Gündem

İstanbul'da sağanak aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda beklenen yağış, akşam saatlerinde başladı.

İrem Demir, Hikmet Faruk Başer, Mücahit Türetken, Adem Koç  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
İstanbul'da sağanak aralıklarla etkili oluyor

İstanbul

Kentin Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da sağanak nedeniyle vatandaşlar otobüs duraklarına ve caddelerdeki iş yerlerine sığındı.

Avrupa Yakası'nda ise Taksim, Sarıyer, Şişli, Fatih ve Zeytinburnu'nda vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara geçti.

Sağanak, kent genelinde aralıklarla devam ediyor.

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