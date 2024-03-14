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İstanbul'da polisten "huzur uygulaması"

İstanbul'da, polis ekiplerince "huzur uygulaması" yapıldı.

İlyas Kaçar  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
İstanbul'da polisten "huzur uygulaması"

İstanbul

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki uygulama noktalarında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi.

Yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

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