Dolar
30.68
Euro
33.12
Altın
2,025.70
ETH/USDT
2,484.70
BTC/USDT
46,925.00
BIST 100
9,032.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Şeref Salonu ve Devlet Konukevi Açılış Töreni'ne katıldı. - VTR
logo
Gündem

İstanbul'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Zafer Arslan  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
İstanbul'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf:Zafer Arslan / AA

Istanbul

Alınan bilgiye göre, Gülensu Mahallesi Telsizler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye atan güvenlik güçlerince fark edilen yangın yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürülen yangında bir dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ocak ayında "çakar lamba" denetimlerinde 1433 sürücüye para cezası uygulandı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Doğu Akdeniz Türk ulusunun davasıdır
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terörist 15 kişi yakalandı
İstanbul'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ocak ayında 2 bin 247 okul servisine cezai işlem uygulandı

Benzer haberler

İstanbul'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Enkazda yaralanan Hataylı itfaiyeciler, acılarını unutup yardıma koştu

Oğlu enkazdayken görevini bırakmayan itfaiyeci baba 1050 kişinin kurtarılmasını sağladı

Enkazdan kurtulan itfaiye çavuşu depremzedelerin imdadına koştu

Enkazdan kurtulan itfaiye çavuşu depremzedelerin imdadına koştu
Depremde 500'den fazla kişiyi enkazdan çıkaran itfaiyeciler can kurtarmaya devam ediyor

Depremde 500'den fazla kişiyi enkazdan çıkaran itfaiyeciler can kurtarmaya devam ediyor
Depremzede itfaiyeciler enkazda kalmalarına rağmen görevlerini sürdürdü

Depremzede itfaiyeciler enkazda kalmalarına rağmen görevlerini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet