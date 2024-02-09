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Ocak ayında 2 bin 247 okul servisine cezai işlem uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde ocak ayında denetlenen 28 bin 781 okul servisinden 2 bin 247'sine cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Ocak ayında 2 bin 247 okul servisine cezai işlem uygulandı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında çocuklara trafik güvenliği eğitimi verildiğini belirtti.

Her çocuğun trafik bilinciyle yetişmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Biz de onların güvenliği için ülke genelinde bu yılın ocak ayında 28 bin 781 okul servisinde denetim gerçekleştirdik. 2 bin 247 okul servisine cezai işlem uygulandı. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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