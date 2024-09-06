Dolar
34.01
Euro
37.81
Altın
2,517.56
ETH/USDT
2,353.60
BTC/USDT
55,879.00
BIST 100
9,929.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ’da Bölge Adliye Mahkemesi’nin açılışında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “Basketbol Gelişim Merkezi”nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İrem Demir, Alper Korkmaz, Ferhat Yasak  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Beyoğlu'nda Halıcıoğlu ile Okmeydanı metrobüs durakları arasında, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Otokar markalı metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtaki yolcular tahliye edilirken, yangında oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yolun kapanması nedeniyle bazı metrobüsler ilerleyemezken, uzun kuyruk oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlaması sonrasında metrobüs, ekiplerce çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Metrobüsün kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından okula uyum sürecine ilişkin ebeveynlere tavsiye
AFAD'a ayrılan ödenek 10 bakanlıktan fazla
Ankara'daki operasyonda 10 bin litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

İzmir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Trakya'da yangınlardan zarar gören orman alanı bu yıl yaklaşık 5 kat arttı

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü

Adana'da kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet