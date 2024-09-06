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Dışişleri Bakanı Fidan, Üsküp'te siyaset dünyasından temsilcilerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç ve Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas ile bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Üsküp'te siyaset dünyasından temsilcilerle bir araya geldi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından Fidan'ın Üsküp'teki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre Fidan, TMBH Genel Başkanı Saraç ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı İlyas'ı, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği'nde kabul etti.

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