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İzmir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde katı atık depolama sahasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gökhan Düzyol  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
İzmir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü

İzmir

Uzundere Mahallesi'nde Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında çıkan yangın, ekiplerin gece boyunca süren çalışmaları sonucu sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dün akşam saatlerinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinaları sevk edilmişti.

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İzmir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü

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