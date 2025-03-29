İstanbul'da metro seferlerine bayram düzenlemesi
İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla metro seferlerinde 30 Mart-1 Nisan dönemi için düzenleme yapıldı.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü mevcut seferlerde değişikliğe gidildi.
Belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.
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#MetroDuyuru pic.twitter.com/kmaLlGlHBf— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 29, 2025