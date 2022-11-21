İstanbul'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde lodos etkili oluyor. Rüzgarın etkisiyle Gaziosmanpaşa'daki bir apartmanın çatısından kopan parçalar sokağa savruldu.
İstanbul
Kentte öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağış etkili olurken, lodos da şiddetini artırmaya başladı.
Bazı bölgelerde yaşanan sağanağa şiddetli rüzgarın da eklenmesiyle İstanbullular, zaman zaman zor anlar yaşadı. Dışarıdayken yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için kapalı yerlere sığındı.
Lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa Yenimahalle 544. Sokak'ta bir apartmanın çatısından kopan parçalar sokağa düştü. Olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.
Hava koşulları trafiği de olumsuz yönde etkiledi. Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 16.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63'e kadar ulaştı.
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