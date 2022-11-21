Dolar
18.62
Euro
19.07
Altın
1,734.37
ETH/USDT
1,114.40
BTC/USDT
16,026.00
BIST 100
4,570.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde lodos etkili oluyor. Rüzgarın etkisiyle Gaziosmanpaşa'daki bir apartmanın çatısından kopan parçalar sokağa savruldu.

Ferhat Yasak, Elif Küçük, Hikmet Faruk Başer, Alper Korkmaz   | 21.11.2022
İstanbul'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul

Kentte öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağış etkili olurken, lodos da şiddetini artırmaya başladı.

Bazı bölgelerde yaşanan sağanağa şiddetli rüzgarın da eklenmesiyle İstanbullular, zaman zaman zor anlar yaşadı. Dışarıdayken yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için kapalı yerlere sığındı.

Lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa Yenimahalle 544. Sokak'ta bir apartmanın çatısından kopan parçalar sokağa düştü. Olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Hava koşulları trafiği de olumsuz yönde etkiledi. Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 16.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63'e kadar ulaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Endonezya'da meydana gelen depremle ilgili taziye açıklaması
İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesinin yüzde 2'sini karşılıyor
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı
Terör örgütü YPG/PKK'ya "cezalandırma atışları" yapıldı

Benzer haberler

İstanbul'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Market sahibi lodosla hareket eden cips standının peşinden koştu

Sakarya'da şiddetli lodosta devrilen ağaç otomobillere zarar verdi

Arnavutluk'ta meydana gelen sellerde iki kişi hayatını kaybetti

Arnavutluk'ta meydana gelen sellerde iki kişi hayatını kaybetti
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet