Dolar
17.57
Euro
18.02
Altın
1,711.04
ETH/USDT
1,539.40
BTC/USDT
22,206.00
BIST 100
2,492.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi

İstanbul'da devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Emrah Gökmen, Kaan Bozdoğan   | 19.07.2022
İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Fazlı Uluçay'ın kullandığı 46 GH 096 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Uluçay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevre önlem alırken yola dökülen kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi
Danıştaydan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemine ret
Manisa'da orman yangını çıktı

Benzer haberler

İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi

İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi

Bakan Soylu: Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazaları yüzde 29 azaldı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü

Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü
İHH'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibi kaza geçirdi: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İHH'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibi kaza geçirdi: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi