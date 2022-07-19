Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Bozkurt'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.