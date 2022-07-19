Dolar
17.57
Euro
18.02
Altın
1,711.04
ETH/USDT
1,539.40
BTC/USDT
22,206.00
BIST 100
2,492.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un ailesine başsağlığı diledi.

Mümin Altaş   | 19.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı

Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi
Danıştaydan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemine ret
Manisa'da orman yangını çıktı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Akar'dan F-16 satışını şarta bağlayan tasarıya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK kredisi düzenlemesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK kredisi düzenlemesi müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi