Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,692.70
BTC/USDT
96,374.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, Beykoz ve çevresinde etkili oldu.

Cüneyt Sevindik  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Kentte çarşamba gününden itibaren aralıklarla süren kar yağışı, gece boyunca yoğun şekilde etkili olarak kenti beyaz örtüyle kapladı.

Özellikle Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Şile gibi bazı ilçelerde araçlar ara sokaklarda kaldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde de karla kaplı yollarda bazı sürücülerin ilerleyemediği görüldü.

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde de sürücüler, yağış nedeniyle trafikte yavaş seyretti.

Esenyurt'ta da bir ambulans şoförü, karla kaplı ve buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerde ise trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmadı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu
Yılbaşından bu yana hız ihlalleriyle ilgili yaklaşık 850 bin işlem yapıldı
Birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

Benzer haberler

Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı

Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

İstanbul'da 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı

İstanbul'da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı
Yurt genelinde salıya kadar soğuk hava etkili olacak

Yurt genelinde salıya kadar soğuk hava etkili olacak
İstanbul ve bazı illerde çeşitli merkezlerin hafta sonu eğitimine ara verildi

İstanbul ve bazı illerde çeşitli merkezlerin hafta sonu eğitimine ara verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet