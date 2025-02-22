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Diyarbakır merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Aydın Arik  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Diyarbakır merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı tutuklandı

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, elebaşılığını F.P'nin yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelinde aralarında küçük yaştaki çocukların da olduğu kişilere uyuşturucu satarak haksız kazanç elde ettikleri, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "yağma" gibi birçok silahlı eyleme karıştıkları, ticari anlaşmazlıklarda tahsilatçılık yaparak gelir sağladıkları, mağdurlara şikayetçi olmamaları için tehditte bulundukları, hakimiyet sağlamak amacıyla bölgedeki diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmaya girdikleri, iş ve ikametlere yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen kişilere yönelik, Diyarbakır, Mersin ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında F.P’nin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, eylemlerde kullanıldığı tespit edilenlerin de olduğu 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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