Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, Ankara'da mukim büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışı STK temsilcileri onuruna verilecek yemeğe katılacak.
- Yemekte AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da yer alacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halk buluşmasına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.
(Erzincan/12.00/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'daki otelde düzenlenecek Eğitim-Bir-Sen 8. Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması'na katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor, Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa ve Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/Antalya/16.00/Samsun/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor, Şanlıurfaspor-Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor ve Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürecek.
(Ankara/13.30/19.00/Şanlıurfa/13.30/Çorum/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına Nesibe Aydın-OGM Ormanspor ve Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)
4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit ve Beşiktaş-Kuzeyboru karşılaşmalarıyla başlayacak.
(Ankara/14.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
5- SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftası, TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor, ON Hotels Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor, İstanbul Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana ve Spor Toto-Ziraat Bankkart müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Bitlis/Ordu/13.00/Antalya/12.00/İstanbul/14.00/Ankara/19.30) (Fotoğraflı)
6- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Norveç'in Runar Sandefjord takımını konuk edecek.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasına İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla devam edilecek.
(İzmir/16.30) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftası, Güneysu-Nilüfer Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Rize/14.00/İzmir/18.30) (Fotoğraflı)
9- Kadınlar Sutopu Challenger Kupası Dörtlü Final müsabakaları, Cemal Kamacı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda başlayacak; organizasyonun yarı finalinde Vaterpolo Klub Vojvodina (Sırbistan)-Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Zavk Mladost (Sırbistan) maçları oynanacak.
(İstanbul/16.00/18.00) (Fotoğraflı)
10- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele edeceği Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Avustralya ayağıyla başlayacak; organizasyonun ilk günü superpole ve birinci yarış yapılacak.
(Philip Island/05.00/06.30)
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