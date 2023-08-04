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İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi.

Halis Akyıldız, Ali Cevahir Aktürk, İbrahim Halil Aktürk  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

Istanbul

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Fatih Millet Caddesi ile Beyoğlu ve Esenyurt'taki uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Uygulamada iki düzensiz göçmen ve aranan bir kişi yakalanırken, emniyet kemeri takmamak, kask kullanmamak ve muayene eksikliği gibi ihlallerden 8 araç sürücüsüne toplam 5 bin 33 lira ceza kesildi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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