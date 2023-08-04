İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi.
Istanbul
İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.
Fatih Millet Caddesi ile Beyoğlu ve Esenyurt'taki uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
Uygulamada iki düzensiz göçmen ve aranan bir kişi yakalanırken, emniyet kemeri takmamak, kask kullanmamak ve muayene eksikliği gibi ihlallerden 8 araç sürücüsüne toplam 5 bin 33 lira ceza kesildi.
Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.