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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli’de AK Parti Şehir Buluşmaları programında konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tercan Meydanı'nda halkla buluşacak.

(Erzincan/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Kocaeli/10.00/10.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, Türkistanlı göçmenlerin sorun ve taleplerini dinleyecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yapacak, Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ne ve Konya-2 Konteyner Kenti'ne ziyarette bulunacak.

(Hatay/10.20/11.00/12.35/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ereğli-Devrek yolunda incelemede bulunacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısına katılarak basın açıklaması yapacak.

- Uraloğlu, Acılık'ta esnafı ziyaret edecek, Zonguldak 2023 Şehir Buluşmalarına iştirak edecek, Fevkani Köprüsü ve Yeni Kavşağı ile Türkali Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Zonguldak/11.15-18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediyesince düzenlenecek "Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Çankırı-Ankara arasındaki 5'inci etap mücadelesiyle sona erecek.

(Çankırı/09.00/Ankara/13.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı British Grand Prix'sinin sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.

(Silverstone/12.50/17.00) (Fotoğraflı)

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