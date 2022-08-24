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Gündem

İstanbul'da gök gürültülü sağanak

İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak, özellikle Anadolu Yakası'nda etkili oldu.

Semra Orkan, Halis Akyıldız, Tansel Parlak, Ali Cevahir Aktürk, Zafer Arslan, Taha Erham Keleş, Muhammed Gencebay Gür, Gökhan Zobar   | 24.08.2022
İstanbul'da gök gürültülü sağanak

İstanbul

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da gök gürültülü yağış etkili oldu.

Sisin hakim olduğu Boğaz çevresinde de gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Sık sık şimşek çakan Anadolu Yakası'nda ulaşımı olumsuz etkileyen bir durum yaşanmıyor.

Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekemece, Başakşehir, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Zeytinburnu'nda gök gürültülü hafif yağış etkili oldu.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 22.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

İki saat boyunca kuvvetli yağış bekleniyor

Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki gök gürültülü sağanağın iki saat boyunca yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Edirne'de kuvvetli sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" ikazla uyardığı kentler arasında bulunan Edirne'de kuvvetli sağanak aniden bastırdı.

Kısa sürede bazı yollarda su birikintileri oluştu. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buralarda tedbir aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Son günlerde yüksek nemin etkili olduğu kentte, yağışla birlikte sıcaklık kısmen düştü, hava serinledi.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın aralıklarla cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.



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