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Bursa'da kapıldıkları selden kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kapıldıkları selden vatandaşlar tarafından kurtarılan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Musa Öztürk   | 24.08.2022
Bursa'da kapıldıkları selden kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa

İlçeye bağlı kırsal Paşapınar Mahallesi'nde etkili olan sağanaktan dolayı sel meydana geldi.

Sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, kullanılmayan bir evin bir kısmı zarar gördü ve mahallenin içinden geçen dere taştı.

Sele kapılan 4 kişi ise mahalle sakinleri ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Hayatı tehlikeleri olmayan vatandaşlar, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi

Kapanan yollar kepçe yardımıyla açılırken Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Özçakıcı, yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarına başlatıldığını belirterek, "Yağışların devam etmesi ihtimaline karşı bütün ekiplerimizle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. Sele kapılan vatandaşlarımız kurtarılarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi." dedi.

Muhtar Nuran Dursun Nalbant da sele kapılan 4 kişiyi kendilerinin kurtardığını ve ilk müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Sele kapılanların mahalleye yakın bir konumda prefabrik evde yaşadığını belirten Nalbant, "Prefabrik evin içine su dolunca 4 kişi, kendilerini dışarı atmış. Orada da sele kapılmışlar. İnsanlar bana haber verince hemen aramaya çıktık. Onları kurtardık ve ilk müdahaleyi yaptık." dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

İlçeye bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle dere taşması sonucu yollar kapandı, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Kapanan yollar kepçe yardımıyla açılırken ekipler de evlerdeki suyu tahliye etti.

İznik Kaymakamı Recai Karal ile Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve Muhtar Atakan Yağcı'dan bilgi aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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