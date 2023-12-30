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İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, beraberindeki ekiplerle Zeytinburnu'nda fiyat etiketi denetimi yaptı, iş yeri sahiplerini 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek işletmelerin girişlerine fiyat listesi konulması uygulamasına ilişkin bilgilendirdi.

Emirhan Yılmaz  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yapıldı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ve beraberlerindekiler, Zeytinburnu'nda bulunan Fişekhane'deki restoran ve kafeleri denetledi.

Gürcan ve beraberindekiler, işletmecilere, restoran ve kafe gibi yeme içme hizmeti sunulan iş yerlerine, tarife ve fiyat listelerinin işletmenin girişine, kapı önüne, masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması zorunluluğu getiren yönetmelik değişikliğine ilişkin bilgi verdi.

Düzenlemeyle hizmet sunumundaki ihtilafların önlenmesi, keyfi fiyat artışları yapılarak tüketicilerin mağdur edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"Menü asmayan işletmelere ürün başına 2 bin 172 lira ceza yazacağız"

Bakan Yardımcısı Gürcan, denetimin ardından yaptığı açıklamada, yılbaşı dolayısıyla İstanbul'da ve diğer illerde lokanta, restoran gibi iş yerlerinde denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğünü söyledi.

Gürcan, "Vatandaşımızın fiyatlardan dolayı mağduriyet yaşamaması için il müdürlüklerimiz ve Ticaret Bakanlığına bağlı arkadaşlarımız sürekli denetim halindeler. Yarın da bu denetimlerimiz sürecek. Ayrıca biliyorsunuz 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yayınlamış olduğumuz bir menü yönetmeliğimiz var. Bu menü yönetmeliğimiz yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek. İşletmeler, kapılarının önlerine vatandaşın görebileceği ve okuyabileceği şekilde menü asarak fiyatlarını yayınlamak zorunda. Ayrıca içeride hizmet verdikleri masalarda da menülerini bulundurmak zorundalar." diye konuştu.

Herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için çabaladıklarını dile getiren Gürcan, şunları kaydetti:

"Asmayan işletmelere yılbaşından itibaren menüde bulunan ve sattıkları her bir ürün için Fiyat Etiketi Yönetmeliği gereği 2 bin 172 lira ceza yazacağız. İşletmeler buradan çok ciddi cezalar alabilirler. O yüzden vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıcı menü yönetmeliğimizin daha sağlıklı işlemesi için hem işletmelerimizi uyarıyoruz hem de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşımızın yılbaşı gecesinde fiyatlardan dolayı herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da şu anda 5 ilçesinde denetimlerimiz sürüyor."

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