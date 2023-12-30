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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ertelenen Süper Kupa Finaline ilişkin "bilgi kirliliği" uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına yönelik dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ertelenen Süper Kupa Finaline ilişkin "bilgi kirliliği" uyarısı

Ankara

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yoğun bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalındığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu bilgi kirliliğinin, hem bazı kesimlerin milletimizin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yıpratıcı sistematik dezenformasyon faaliyetleri kapsamında hem de kimi kesimlerin bilgi eksikliği sonucu ortaya çıktığı belirlenmiştir. Dolayısıyla toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden dezenformasyon faaliyetlerine karşı, yaşanan gelişmelerin ele alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulunarak bir teklif hazırladığı aktarılan açıklamada, "İki kulüp başkanı, Ağustos 2023 tarihinde Süper Kupa finali için TFF'ye vekalet vermiştir. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının en iyi teklifi veren Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması, tamamen kulüpler ve TFF tarafından ortak bir kararla belirlenmiş ve organize edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

"İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır"

Ortak kararın ardından maçın 29 Aralık saat 20.45'te oynanmasının planlandığı, maç organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023'te bir protokol üzerinde mutabakata varıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır.

Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir. Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir."

"Dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz"

Açıklamada, bu gelişmeler sonucu konunun Türkiye kamuoyunda sosyal medyada gündeme geldiği ve dezenformasyon üretildiğinin saptandığı bildirilen açıklamada, devlet kurumları ve milletin değerlerine yönelik tasvip edilmesi mümkün olmayan hakaretamiz ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi.

"Maç başlarken İstiklal Marşı okunmayacağı ve Türk bayraklarının sahaya alınmadığı" iddialarının taraflardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Dezenformasyonla Mücadele Merkezince dün yalanlandığına da işaret edilen açıklamada, ayrıca Türkiye kamuoyunda tartışmalar sürerken kulüpler ile TFF'nin ortak bir açıklamayla maçın ertelendiğini duyurduklarına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Süper Kupa müsabakasının ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının kafileleri bu sabah itibarıyla yurda dönmüştür. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

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