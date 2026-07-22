İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarından kopan parçalar etrafa savrulurken, bazı bölgelerde devrilen ağaçlar da ulaşımı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da fırtına etkili oldu İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarından kopan parçalar etrafa savrulurken, bazı bölgelerde devrilen ağaçlar da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentin birçok ilçesinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fatih ilçesinde Sarayburnu'ndaki bir kafede şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen büyük şemsiyeler müşterilerin üzerine düşerken, bazı kişiler hafif yaralandı.

Fotoğraf : Ahmet Okatalı/AA

Üsküdar sahilinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi, vatandaşlar kıyı şeridinde yürümekte zorluk çekti. Rüzgarın etkisiyle sahilde kurulu olan çadırdan kopan parça bir kişinin üzerine düştü.

Ümraniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu. Küçüksu Caddesi'nde yola devrilen ağaç trafik akışına engel oldu.

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Büyükçekmece ilçesinde Mimaroba Mahallesi'nde şiddetli rüzgarda uçmaması için kafe şemsiyesinin üzerine çıkan çalışanların şemsiyeyle birlikte sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beyoğlu'nda Örnektepe Etibank Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı yola uçtu. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

Üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu

Gaziosmanpaşa'da Yenimahalle Mahallesi'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.

Bahçelievler'de Kocasinan Mahallesi'nde bir binanın çatısından kopan parçalar sokağa savruldu. Bölgeye gelen ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alındı.

Bakırköy'de Florya Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapattı. Cadde çift yönlü trafik akışına kapatılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Fotoğraf : Murat Şengül/AA

İstiklal Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bir inşaattan parçalar yola düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri önlem aldı.

Sultangazi'de Esentepe Mahallesi 2904. Sokak'ta fırtına nedeniyle kopan ağaç dallarının elektrik tellerinin üzerine düşmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Zeytinburnu Sahili'nde ise piknik yapanlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Beştelsiz Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın çatısında çökme yaşanırken, Seyitnizam'daki Şehitler Parkı'nda da bir ağaç devrildi.

Kent genelinde itfaiye, polis ve belediye ekipleri, fırtına nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada, Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı yerinden sökülerek rüzgarın etkisiyle sokağa düştü.

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Bu sırada sokakta oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Öte yandan, çatının sokağa düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Küçükçekmece'de fırtınada uçan çatı parçaları 2 apartmana zarar verdi

Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, fırtınanın etkisiyle karşıdaki iki apartmana savrularak dairelerde hasara neden oldu.

İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Sokak'ta kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle karşıdaki iki apartmana savruldu.

Çatı parçaları, apartmanların son katındaki dairelerin tavanlarını delerek içeri girdi.

Dairelerde hasara yol açan olayda yaralanan olmadı.

Ev sahibi Betül Yuşan, fırtına sırasında mutfakta yemek hazırladığını belirterek, "Bir anda çatının üzerimize doğru geldiğini gördüm. Karşıdaki bina uzun süredir hurda halinde bırakılmıştı. O sırada çocuğum salondaki kanepede uyuyordu. Büyük korku yaşadık." dedi.

Serhat Tahı ise işten geldikten sonra babası ve kardeşiyle evde bulunduğunu anlatarak, "Karşıdaki binadan sesler gelmeye başladı. Binanın demirlerini sökmüşlerdi. Ardından çatının tahtaları bizim çatımıza ve evimize uçtu. Evde ciddi maddi hasar oluştu." ifadelerini kullandı.