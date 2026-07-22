Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Harris'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i, kabul etti.
Rüveyda Mina Meral
22 Temmuz 2026•Güncelleme: 22 Temmuz 2026
İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris'i, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.