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İstanbul'da DGS'ye gireceklere ücretsiz toplu ulaşım imkanı

İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İrem Demir  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
İstanbul'da DGS'ye gireceklere ücretsiz toplu ulaşım imkanı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarınki DGS'ye girecek öğrenciler ve öğretim görevlilerinin, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekleri kaydedildi.

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İstanbul'da DGS'ye gireceklere ücretsiz toplu ulaşım imkanı

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