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İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Zeynep Rakipoğlu  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.


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