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Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

Durmuş Genç   | 10.01.2023
Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Muğla

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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