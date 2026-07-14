İstanbul'da darbecilere karşı verilen mücadele

[1/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[2/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Genelkurmay Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[3/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Taksim Meydanı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[4/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[5/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Genelkurmay Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[6/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[7/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[8/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Özel Harekat Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[9/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[10/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[11/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[12/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Özel Harekat Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[13/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Özel Harekat Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[14/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[15/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[16/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[17/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Taksim Meydanı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[18/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[19/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[20/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Genelkurmay Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[21/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[22/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Genelkurmay Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[23/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Bakanlıkların bulunduğu Akay Kavşağı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[24/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Bakanlıkların bulunduğu Akay Kavşağı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[25/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[26/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Genelkurmay Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[27/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[28/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Taksim Meydanı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[29/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[30/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Özel Harekat Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[31/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Özel Harekat Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[32/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Özel Harekat Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[33/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[34/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[35/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[36/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[37/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[38/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[39/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[40/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[41/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[42/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[43/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Genelkurmay Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[44/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Genelkurmay Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[45/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Genelkurmay Başkanlığı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[46/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Bakanlıkların bulunduğu Akay Kavşağı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[47/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan TRT, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[48/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan TRT, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[49/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan TRT, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[50/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[51/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[52/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[53/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[54/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.

[55/55] Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında özel bir fotoğraf çalışmasına imza attı. AA foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul ve Ankara'da kayda geçen tarihi kareleri, aradan geçen 10 yılın ardından aynı noktalardan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından yeniden fotoğraflandı. Hazırlanan iç içe kolajlarla, darbe girişimi sırasında yaşanan kritik anlar ile bugün aynı mekanlardaki yaşam bir araya getirildi. Türkiye'de darbe girişiminde hedef alınan önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 10 yıl sonra hazırlanan karşılaştırmalı karelerle kayıt altına alındı.