STK'lerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mesajında 15 Temmuz'da sadece demokrasinin hedef alınmadığını, ülkenin huzuru, istikrarı, ekonomisi, üretim gücü ve kalkınma iradesinin de hedef alındığını belirterek, "O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milletimiz, tanklar ve silahlar karşısında inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle durmuş, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayacağını bütün dünyaya göstermiş, demokrasi destanı yazmıştır. O gün ortaya konulan birlik, beraberlik ve kararlılık ruhunu, üretimden ticarete, yatırımdan istihdama kadar iş dünyası olarak her alanda yaşatmaya, ülkemizin kalkınması ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Milletimiz demokrasisine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan etti"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da Türkiye Cumhuriyeti'nin, köklü devlet geleneği ve sarsılmaz milli birliğiyle, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bildirdi.

Hiçbir odak ve girişimin millet iradesini teslim alamayacağını işaret eden Ardıç, Türk Milletinin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu destansı duruşla demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı. O gece ortaya konulan milli birlik ruhunun, demokrasiye sahip çıkma kararlılığıyla tüm milletler için ilham ve cesaret kaynağı olduğunu aktardı.

"Esnaf ve sanatkarlarımız demokrasisine sahip çıkmıştır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de 15 Temmuz'da ortaya konulan ortak duruşun, Türk milletinin bağımsızlığından ve milli iradesinden vazgeçmeyeceğinin en açık göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, "O gece Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi esnaf ve sanatkarlarımız da iş yerlerini, kazançlarını ve günlük telaşlarını bir kenara bırakarak vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Ahilik kültüründen aldığı dayanışma ruhuyla hareket eden esnafımız, sadece ekonomik hayatın değil, milli birlik ve beraberliğin de en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir güç milli iradenin üzerinde olamayacak"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız ise mesajında, milletin, demokrasi ve cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıktığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı, büyük bir irade ve kararlılık göstermiştir. O gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, milli iradenin gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Demokratik değerlerimize, hukuk düzenimize ve millet egemenliğine olan bağlılığımızla, hiçbir gücün milli iradenin üzerinde olamayacağını vurguluyoruz."