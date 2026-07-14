Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının Türkiye'ye iadesi için diplomatik, hukuki ve istihbari operasyonlar devam ediyor.

MİT'in sınır ötesi operasyonlarıyla firari FETÖ'cüler Türk yargısına teslim ediliyor Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının Türkiye'ye iadesi için diplomatik, hukuki ve istihbari operasyonlar devam ediyor.

Adalet Bakanlığı aracılığıyla bugüne kadar 100'den fazla ülkeden firarilerin iadesi resmi yollarla talep edilirken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçlerinin koordineli sınır ötesi operasyonlarıyla, aralarında sözde üst düzey sorumluların da bulunduğu onlarca örgüt üyesi yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT, geçen 10 yıllık süreçte, çoğunluğu kamuoyuna yansımayan çok sayıda kritik operasyona imza attı.

Bu kapsamda MİT, darbe girişiminin ardından geçen 10 yıllık süreçte FETÖ'ye yönelik toplam bin 710 operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen operasyonel çalışmalar sayesinde 6 bin 906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlanırken, bu şahıslardan 4 bin 403'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sınır ötesi operasyonlarla da örgüt üyelerine kaçacak alan bırakmayan teşkilat, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki 20'den fazla ülkeden, aralarında sözde üst düzey sorumluların da yer aldığı 100'den fazla terör örgütü mensubunu Türkiye'ye getirerek adalete teslim etti.

Örgütün kamu kurumlarındaki sızma girişimlerini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında, başta Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere askeri kurumlarda çeşitli rütbelerde görev yapan ya da sivil memur olarak çalışan 9 bin 215 kişi deşifre edildi. Bu şüphelilerin tamamı, haklarında yasal ve idari işlemlerin başlatılması amacıyla ilgili makamlarla paylaşıldı.

Askeri mahrem yapılanmaya yönelik yürütülen kararlı mücadelede ise sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 4 bin 291 şahıs tespit edilerek adli ve idari işlem görmeleri sağlandı. Ayrıca, sivil mahrem sorumlulardan firari durumdaki 19 kişi ile daha önce ihraç edilmiş ve firari konumda bulunan eski askeri personel olan 28 örgüt mensubunun yakalanması sağlandı.

MİT'in son bir yılda yoğunlaşan operasyonlarında da örgüte nefes aldırılmadı. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen 13 FETÖ mensubu sınır hatlarında gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Örgütün en önemli finans kaynaklarını hedef alan ve İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde ise 22 şirkete kayyum atanması sağlanırken, 3 kişi tutuklandı.

Teknolojik imkanları da üst düzeyde kullanan teşkilat, gelişmiş yüz alarm sistemleri vasıtasıyla 40 bin 61 şüpheliyi tek tek inceledi. Bu kapsamlı taramalar sonucunda yurt içinde 353, yurt dışında ise 1481 firari FETÖ mensubunun güncel konumları belirlenerek haklarında toplam 4 bin 460 takip raporu oluşturuldu.

Örgütün medya ve propaganda platformlarına yönelik gerçekleştirilen 312 sosyal medya analiz çalışması neticesinde; yüksek takipçili 30'u aşkın trol hesap, algı operasyonlarını koordine eden 21 firari örgüt mensubu ve Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13 bin 330 hesap tespit edildi.

MİT yakalayıp adalete teslim ediyor

MİT'in tespit ettiği binlerce örgüt mensubu, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında iddianame hazırlanıp, yargılandıkları ağır ceza mahkemelerince hapis cezalarına çarptırılıyor.

FETÖ'nün kilit isimlerinden örgüt elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, mahrem yapılanmanın yardımıyla kaçtığı Kenya'da gerçekleştirilen operasyonla 31 Mayıs 2021'de Türkiye’ye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sorgulanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Gülen, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı 5 Temmuz 2021'de Kırgızistan'dan getirilerek adalete teslim edildi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yine 2021 yılı içinde Özbekistan'dan getirilen ve PKK ile füze/radar sistemleri ticareti yaptığı belirlenen savunma sanayicisi Gürbüz Sevilay ile internet üzerinden kara propaganda yürüten Tamer Avcı da sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı.

Avcı'nın örgüte öğrenci kazandırmak ve öğrencileri örgüt evlerine yönlendirmek için çalıştığı, örgüte ait şirketlerde sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber portallarında Türkiye aleyhinde yazılar yazdığı belirlendi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Sevilay ise 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Örgütün yurtdışı eğitim kadroları, propaganda birimleri ve hücre yapıları çökertildi

FETÖ'nün yurt dışı eğitim faaliyetlerini organize eden firariler de kaçtıkları ülkelerde kıskaca alındı.

Ukrayna'dan başka bir ülkeye geçmeye çalışırken yakalanan sözde yurt dışı eğitim sorumluları Salih Fidan ve Samet Güre, 6 Ocak 2021'de MİT tarafından Türkiye'ye getirilerek İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gizlenen hücrelere yönelik operasyonlarda, TSK mahrem yapılanmasında yer alan İsmail Okkalı 17 Mart 2021'de, örgüt üyesi Ayşe Özalp ise 24 Ocak 2021'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yine KKTC'de gerçekleştirilen bir diğer operasyonla yakalanan emniyet mahrem imamı Ahmet Yiğit de Türkiye'ye getirilen isimler arasında yer aldı.

Ayrıca, aynı yıl içerisinde Kosova istihbaratıyla yürütülen ortak operasyonla Türkiye'ye getirilen örgütün kilit isimlerinden Hasan Hüseyin Günakan hakkındaki yargılama da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde tamamlanarak sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ mensuplarının izini sürmeye devam eden MİT, sonraki yıllarda Kafkasya ve Kuzey Afrika hatlarında nokta operasyonlar yürüttü.

Eylül 2022'de Azerbaycan'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanan ve örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan Uğur Demirok Türkiye'ye getirildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Demirok, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 81 örgüt üyesini teşhis etti.

Aralık 2023'te ise örgütün Kuzey Afrika'daki propaganda, lobi ve finans omurgasının sorumluları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesinde sorgulanan şüpheliler, kurdukları paravan şirketlerle gizli nakit akışını yönettikleri ve sosyal medyadaki çoklu sahte hesap şebekeleri üzerinden Türkiye aleyhine operasyonel paylaşımlar koordine ettikleri somut delillerle ortaya konuldu.

Hain darbe girişiminin 10. yılında, FETÖ'nün operasyonel kabiliyetine küresel ölçekte darbe indiren bu stratejik adımlar, önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla sürdürülecek. MİT, emniyet ve yargı organlarının koordinasyon içinde yürüttüğü sınır ötesi operasyonlar, örgütün yurt dışındaki güncel finansal, dijital ve lobi faaliyet alanlarını tamamen daraltmayı hedefliyor.

İstihbarat ve kolluk birimleri, haklarında yakalama kararı bulunan tüm firari örgüt mensupları Türk adaletine teslim edilene kadar operasyonlarına devam edecek.