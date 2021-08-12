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İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu düzenlendi

İstanbul'da polis ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği narkotik operasyonunda çok sayıda adrese baskın yapıldı.

İbrahim Halil Aktürk   | 12.08.2021
İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu düzenlendi

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 ilçede çok sayıda adrese şafak vakti baskın düzenledi.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerde aramaları devam ediyor.

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