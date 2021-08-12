İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu düzenlendi
İstanbul'da polis ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği narkotik operasyonunda çok sayıda adrese baskın yapıldı.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 ilçede çok sayıda adrese şafak vakti baskın düzenledi.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerde aramaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.