Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ekiplerin çalışması devam ediyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kastamonu
Yağışın etkili olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
İlçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde de kurtarma çalışmalarına katıldı.
Bakan Soylu, mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmalarını takip ederek, vatandaşlarla görüştü.
AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile belediye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor.
İlçede evleri zarar gören vatandaşlar, otobüslerle kent merkezi ile diğer ilçelere taşınıyor.
Türk Kızılay ekipleri, vatandaşlara yemek ve içecek yardımında bulunuyor.
Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, AA muhabirine, selden zarar gören bölgelerde yardımlarını sürdürdüklerini belirtti.
Ekiplerin bir kısmının Azdavay'da selden etkilenenlere yardımda bulunduğunu anlatan Tavil, "Bozkurt ilçesinde iki noktada sıcak yemek dağıtıyoruz. Aşağıya inemeyen vatandaşlarımıza pide, su ve ayran götürüyoruz. Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nden lojistik merkez deposu kurduk. Sinop, Kastamonu ve Bartın'a o depodan hizmet vereceğiz. Şu anda ihtiyaçları tespit ediyoruz. Bir an önce yaraları saracağız." dedi.
İlçe merkezinde daha önce tahliye edilen 8 katlı bina çökmüş, boşaltılan 8 katlı başka bir binanın da büyük bölümünde hasar oluşmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.