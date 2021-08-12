Euro
10.14
Dolar
8.63
BIST 100
1,410.87
Altın
1,750.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ekiplerin çalışması devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bilal Kahyaoğlu, Cihan Okur   | 12.08.2021
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ekiplerin çalışması devam ediyor Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Kastamonu

Yağışın etkili olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

İlçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde de kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bakan Soylu, mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmalarını takip ederek, vatandaşlarla görüştü.

AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile belediye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor.

İlçede evleri zarar gören vatandaşlar, otobüslerle kent merkezi ile diğer ilçelere taşınıyor.

Türk Kızılay ekipleri, vatandaşlara yemek ve içecek yardımında bulunuyor.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, AA muhabirine, selden zarar gören bölgelerde yardımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Ekiplerin bir kısmının Azdavay'da selden etkilenenlere yardımda bulunduğunu anlatan Tavil, "Bozkurt ilçesinde iki noktada sıcak yemek dağıtıyoruz. Aşağıya inemeyen vatandaşlarımıza pide, su ve ayran götürüyoruz. Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nden lojistik merkez deposu kurduk. Sinop, Kastamonu ve Bartın'a o depodan hizmet vereceğiz. Şu anda ihtiyaçları tespit ediyoruz. Bir an önce yaraları saracağız." dedi.

İlçe merkezinde daha önce tahliye edilen 8 katlı bina çökmüş, boşaltılan 8 katlı başka bir binanın da büyük bölümünde hasar oluşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
California'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hamilelere Kovid-19 aşısı tavsiyesinde bulundu
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ekiplerin çalışması devam ediyor

Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Selden etkilenen vatandaşların yaraları en kısa zamanda sarılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Selden etkilenen vatandaşların yaraları en kısa zamanda sarılacak
AFAD: Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki sel bölgelerinde çalışmalar sürüyor

AFAD: Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki sel bölgelerinde çalışmalar sürüyor