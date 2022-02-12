İstanbul'da 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu
İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, İstanbul'a akrabalarının yanına gelen M.A. ve M.A, mahallede belirli bir ikameti olmayan H.T. ile Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'ndeki bir iş merkezindeki ofiste kalmaya başladı.
İstanbul'a gelenlerden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine kaldıkları ofise giden akrabaları, 3 kişiyi hareketsiz buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 kişinin öldüğünü belirledi.
Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Öte yandan, ofisten gaz kokusu geldiği, 3 kişinin ısınmak amacıyla yaktıkları tüpten sızan gaz nedeniyle zehirlenmiş olabilecekleri belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.