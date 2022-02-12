Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,922.40
BTC/USDT
42,313.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulunuyor Gine’de 15 günlük bir bebekken gözlerine asit dökülerek dünyası kararan 8 yaşındaki Ebi Bezer Santos Nhaga, 16 Şubat'ta İstanbul'da ameliyat edilecek
logo
Gündem

Kastamonu'da eriyen kar heyelana neden oldu

Kastamonu'da eriyen karın heyelana yol açması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kadir Yıldırım   | 12.02.2022
Kastamonu'da eriyen kar heyelana neden oldu

Kastamonu

Bölgedeki karın erimeye başlamasıyla İnebolu-Abana kara yolunda yamaçlarda yer yer çökme heyelan meydana geldi.

İnebolu'nun Evrenye köyü yakınlarındaki bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince önlem alınarak, kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapatıldı.

Ulaşım, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong'da Kovid-19 salgını nedeniyle 263 banka şubesi kapandı
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 8 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı verdi
Fransa, AB dışından gelen aşılı yolculara yönelik Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırdı
Belçika'da salgın tedbirleri gevşetiliyor

Benzer haberler

Beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi

Kastamonu'da eriyen kar heyelana neden oldu

Sel felaketi yaşayan Bozkurt, 6 ayda şantiyeye döndü

Bartın'da heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı

Bartın'da heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı
Gençlerde 3 şampiyonluk kazanan milli boksör büyüklerde yeni madalyalar peşinde

Gençlerde 3 şampiyonluk kazanan milli boksör büyüklerde yeni madalyalar peşinde
Kastamonu'da 9 ustanın 7 ayda yaptığı ahşap tespih 120 bin liraya Dubai'ye satıldı

Kastamonu'da 9 ustanın 7 ayda yaptığı ahşap tespih 120 bin liraya Dubai'ye satıldı