Kastamonu'da eriyen kar heyelana neden oldu
Kastamonu'da eriyen karın heyelana yol açması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.
Kastamonu
Bölgedeki karın erimeye başlamasıyla İnebolu-Abana kara yolunda yamaçlarda yer yer çökme heyelan meydana geldi.
İnebolu'nun Evrenye köyü yakınlarındaki bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince önlem alınarak, kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapatıldı.
Ulaşım, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.