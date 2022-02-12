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Beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi

Kastamonu ve Bartın arasında kalan Küre Dağları, kar yağışının ardından havadan görüntülendi.

Özgür Alantor   | 12.02.2022
Beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi Fotoğraf: Özgür Alantor - Anadolu Ajansı

Kastamonu

Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip ve 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

Bölgede etkili olan karla Yaralıgöz Geçidi beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlar, güzel manzara oluşturdu.

Dağın bazı bölgelerinde etkili olan sis bulutları da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, bölgenin her mevsim ayrı güzelliği olduğunu söyleyerek, "Şubatın ortasındayız, dağlarımızda 1,5-2 metre kar var. Günden güne yağan kar Küre Dağları'ndaki güzelliği artırıyor. Küre Dağları'nda kışı görmediyseniz 'Kış gördüm.' demeyeceksiniz. En güzel kış Küre Dağları ve Yaralıgöz mevkisinde adım attığınız her yerde karşınıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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