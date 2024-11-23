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İstanbul ve Bursa'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı

İstanbul ve Bursa'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı şehir hatları ile deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Muhammed Gencebay Gür, Cem Şan  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
İstanbul ve Bursa'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı

İstanbul/Bursa

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle saat 07.45'deki Yenikapı-Yalova, 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08.30’daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.00’daki Pendik-Yalova, 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.45’teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri ile saat 10.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyurud ise aynı sebeple, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması, Büyükada-Sedef Adası, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatları ile Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğramasının gerçekleştirilemediği bildirildi.

Bursa

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

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