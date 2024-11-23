Bursa'da etkili olan kuvvetli fırtına çevreye zarar verdi
Bursa'da kuvvetli fırtına, otobüs durağı, atık toplama kabini ve ağaçları devirdi, park halindeki bir kamyonet, sürüklenerek iki araca ve bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.
Bursa
Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtınanın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı.
Şiddetli rüzgar dolayısıyla bazı evlerin cam balkonları kırılıp sokağa ve araçların üzerine düştü.
Bazı çöp konteynerlerinin devrildiği fırtına reklam panoları ve tabelalara da hasar verdi.
Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir belediye otobüsü durağı kuvvetli fırtına yüzünden yan yattı.
Namazgah Mahallesi'ndeki atık toplama kabini de taksinin üzerine devrildi.
Fırtınada devrilen ya da dalları kırılan bazı ağaçlar da itfaiye ekiplerince kesilerek temizlendi.
Kuvvetli fırtınada sürüklenen kamyonet, araçlara ve eve çarptı
Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 12. Yiğit Sokağı'nda park halinde olan 16 J 6456 plakalı kamyonet, şiddetli rüzgardan dolayı sürüklenmeye başladı.
Araç önce park halindeki 16 SNP 20 plakalı otomobile, daha sonra ise 16 CKM 04 plakalı minibüse çarptı.
Sürüklenmeye devam eden kamyonetle minibüs, 3. Erikli Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın korkuluklarını aşarak, giriş katındaki dairenin duvarına çarparak durdu.
Gürültü sesini duyan sokak sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Giriş kattaki dairenin salon duvarının yıkıldığı, araçların ön taraflarının evin içine girdiği olayda, otomobilde de hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.