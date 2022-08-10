Dolar
17.96
Euro
18.53
Altın
1,795.29
ETH/USDT
1,827.50
BTC/USDT
24,029.00
BIST 100
2,816.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

İrem Demir   | 10.08.2022
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı Fotoğraf: Alparslan Ermiş/AA

İstanbul

Yerlikaya, sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili paylaştığı haritada, turuncu kodla gösterilen İstanbul'la ilgili şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım."

Yerlikaya, paylaşımında İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan "Marmara'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" şeklindeki duyuruya da link verdi.

İstanbul Valiliğinin duyurusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ve Yalova çevresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kağıthane'de çalışma sırasında delinen doğal gaz borusu korkuya neden oldu
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı için "turuncu kod"lu sağanak uyarısı
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun, yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Orman Mühendisleri Odası İBB'nin Çırağan'da kestiği ağaçlarla ilgili raporunu yayımladı

Benzer haberler

Avrupa'da kuraklık alarmı

Avrupa'da kuraklık alarmı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
İngiltere'de 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı

İngiltere'de 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet