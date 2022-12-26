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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya, 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldığını, 47 bin 164 kişinin de ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

İrem Demir   | 26.12.2022
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı. 47 bin 164'ü ülkelerine geri gönderildi. 110 bin 91'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi." ifadelerini kullandı.

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