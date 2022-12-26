Diyarbakır'da askeri araç devrildi, 6 asker yaralandı
Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.
Diyarbakır
Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında askeri araç devrildi.
Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.