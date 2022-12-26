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Türkiye genelinde ilk defa araçta uyuşturucu kullanımına yönelik denetim yapıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye genelinde ilk defa "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması"nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 26.12.2022
Türkiye genelinde ilk defa araçta uyuşturucu kullanımına yönelik denetim yapıldı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin her yönüyle devam ettiğini vurguladı.

Tüm illerde ilk defa, 3 bin 118 ekip, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğiyle "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması" yapıldığını belirten Soylu, "27 bin 707 araç kontrol edildi. Kahraman polislerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, uygulama kapsamında 1 kilogram 289 gram esrar, 40 gram eroin, 72 gram metamfetamin, 54 gram bonzai, 194 gram skunk, 8 ecstasy, 353 adet sentetik ecza, 1 captagon, 16 tabanca, 2 tüfek, 86 fişek, 7 kesici delici alet, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 550 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği belirtildi.

Uygulamalarda 12 şüpheliye uyuşturucu madde temini, 130 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı, 2 bin 173 araca idari para cezası uygulandığı, 81 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

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